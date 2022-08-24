Тбилиси, 24 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Лесной пожар в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия Грузии утром 24 августа начал распространяться в направлении от села Квабисхеви к городу Ахалцихе. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Gov.ge Лесной пожар в Боржомском ущелье

По данным журналистов, огонь миновал крепость Ацкури и уже близко от населённого пункта. Распространению пожара помогает сильный ветер. Вертолёты работают, несмотря на сильный дым.

Напомним, пожар, разгоревшийся в лесах возле Боржоми, тушат с 20 августа. Согласно последним данным, к борьбе с огнём привлекли 1,2 тыс. человек.