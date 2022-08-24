Хартум, 24 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Более 80% территории Судана пострадали от проливных дождей и наводнений, которые обрушились на страну в середине августа.

@UNOCHA_Sudan Наводнение Судан

Как сообщает Al-Hadath, с такой оценкой ситуации выступили эксперты ООН, работающие на суданской территории.

Согласно статистическим данным, собранным в бюллетенях пресс-службы ООН, в результате бедствия непосредственно пострадали 156 300 граждан. Проливные дожди и наводнения разрушили не менее 12 500 домов и повредили не менее 21 400 домов и хозяйственных построек.

В той или иной форме непогода затронула 15 из 18 провинций Судана, или 83,3% территории страны.

В отчете Организации Объединенных Наций, сообщается, что 83 человека погибли из-за проливных дождей и обрушения их домов, а еще тридцать человек получили ранения с начала сезона дождей.