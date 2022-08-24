Москва, 24 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Флагманский корабль Северного флота — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» в акватории Баренцева моря выполнил пуск крылатой ракеты комплекса «Гранит» в рамках планового учения с группировкой разнородных ударных сил. Стрельбы проводились по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля. Об этом сообщает Минобороны России.

Григорий Сысоев ТАРКР «Пётр Великий»

Согласно сообщению Минобороны России, морская цель на удалении 200 километров была успешно поражена.

Тяжёлым атомным ракетным крейсером также были проведены учения по защите морских коммуникаций в Арктике, экипаж отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблём противника.

«Стрельбу выполнил боевой расчёт батареи универсального калибра — 130-мм артиллерийской установки АК-130», — указано в сообщении.

Отметим, что П-700 «Гранит» — противокорабельная ракета дальнего действия, которая может быть использована против наземных целей. Разработка проводилась в период с 1969 по 1983 годы. Первые испытания состоялись в ноябре 1975 года. В 1983 году принят на вооружение. Ракеты данного типа установлены на атомные подводные лодки типа «Антей», тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и на серию атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к острову Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа прибыл отряд боевых кораблей Северного флота (СФ). Военнослужащие СФ отработают защиту арктических островов.

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