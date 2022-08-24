Токио, 24 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония изучит возможность строительства новых атомных электростанций, что станет крупнейшим изменением в энергетической политике страны после аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году, передает Financial Times.

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Кисида воспользовался изменением настроений в обществе, чтобы ускорить перезапуск атомной энергетики в условиях, когда страна едва избежала крупных перебоев в электроснабжении в 2022 году.

Теперь правительство намерено обдумать меры по увеличению производства атомной энергии, чтобы решить проблему резкого роста цен на электричество и энергоносители.

Энергетическая политика Японии находится в состоянии паралича с тех пор, как катастрофа 2011 года привела к остановке большинства ее ядерных реакторов. Это вынудило Японию перейти к сжиганию угля, природного газа и мазута, несмотря на обещание достичь нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.

До катастрофы на Фукусиме-1 Япония получала около трети электроэнергии от 54 ядерных реакторов. Сейчас в эксплуатации находятся только четыре, а возобновлению работы мешает череда инцидентов с нарушением техники безопасности и глубокое недоверие общественности к компании Tokyo Electric — владельцу трех реакторов, расплавившихся во время аварии 2011 года.