Эль-Генейна, Судан, 24 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Жители суданской провинции Западный Дарфур сообщили о взрывах на одной из армейских баз.

Nara.getarchive.net Взрыв. Судан

Как сообщает информационное агентство SUNA, взрыв произошёл на складе боеприпасов 21-й дивизии армии Судана, расположенном в городе Эль-Генейна — административной столице провинции.

По данным агентства, причиной взрыва стал удар молнии по одному из складских помещений. Усилиями персонала военной базы, пожар был быстро локализован и потушен. О пострадавших в результате взрыва не сообщается.

Как сообщалось ранее, на территорию Судана обрушились проливные дожди, жертвами которых стали 86 человек.