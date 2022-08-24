Сеул, , 10:37 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 24 августа телефонные переговоры с главой МИД Коста-Рики Арнольдо Андре Тиноко, с которым обсудил пути двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили сотрудничество в области цифровых технологий, инфраструктуры, окружающей среды, а также расширение объёмов торговли и инвестиций.

Пак Чин также попросил правительство Коста-Рики поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь Тиноко отметил, что сотрудничество между Сеулом и Сан-Хосе в сфере науки и технологий, образования и здравоохранения поспособствовало развитию Коста-Рики, а также выразил надежду на то, что южнокорейские компании увеличат объём инвестиций в экономику страны.

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