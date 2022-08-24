Сеул, 24 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 24 августа телефонные переговоры с главой МИД Коста-Рики Арнольдо Андре Тиноко, с которым обсудил пути двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили сотрудничество в области цифровых технологий, инфраструктуры, окружающей среды, а также расширение объёмов торговли и инвестиций.

Пак Чин также попросил правительство Коста-Рики поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь Тиноко отметил, что сотрудничество между Сеулом и Сан-Хосе в сфере науки и технологий, образования и здравоохранения поспособствовало развитию Коста-Рики, а также выразил надежду на то, что южнокорейские компании увеличат объём инвестиций в экономику страны.