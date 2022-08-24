Москва, , 10:28 — REGNUM Министерство обороны России рассказало о подвиге ефрейтора Егора Максимов в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса от киевских нацистов.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ефрейтор Егор Максимов с первых дней специальной военной операции по защите республик Донбасса выполнял задачи по обеспечению безопасности при передвижении колонн российских подразделений», — отметили в Минобороны.

Продвигаясь по заданному маршруту в составе саперного дозора, Максимов обнаружил заминированный участок дороги, замаскированные укрепленные позиции нацистов, а также бронетехнику противника, расположенную поблизости.

Российский военнослужащий понимал, что силы врага значительно превосходят саперный дозор, поэтому не стал вступать в боестолкновение, а передал своему командованию координаты позиций боевиков.

На основании переданных ефрейтором координат, по объектам террористов был нанесен артиллерийский удар, уничтоживший укрепления. Спустя несколько дней, Максимов принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от ВСУ.

Продвигаясь по улицам, военнослужащий обнаружил и лично обезвредил более 30 взрывных устройств, которые были установлены киевскими террористами. В ходе освобождения населенного пункта ефрейтор получил ранение, самостоятельно оказал себе медицинскую помощь, после чего продолжил выполнять поставленные задачи.

Смелость, храбрость и самоотверженные действия ефрейтора Егора Максимова позволили освободить населенный пункт, заключили в Минобороны.