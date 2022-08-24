Лос-Анджелес, США, 24 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Сериал о происхождении Кинг-Конга находится на ранней стадии разработки у компании Disney. Об этом 24 августа пишет Variety.

Цитата из к/ф «Конг: Остров черепа». реж Джордан Вот-Робертс. 2017. США Могучий Конг

В шоу расскажут не только историю появления зверя, но и о месте его происхождения, Острове Черепа. Проект будет основан на оригинальном «Кинг-Конге», созданном Мерианом Купером, а также на новых романах Джо ДеВито.

ИА REGNUM напоминает, что в разработке у Apple также находится игровой сериал о Годзилле и других Титанах из MonsterVerse. В сыграют Курт Рассел и его сын Уайатт Рассел.