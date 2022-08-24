Архангельск, 24 августа, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Архангельская область получит гранты от Ростуризма на общую сумму 83 млн рублей. На эти средства в регионе реализуют два масштабных проекта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

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«50,7 млн рублей получим на создание рекреационных зон на берегах рек и озер и на развитие национального туристского маршрута «Архангельск: здесь начинается Арктика». 32 млн рублей выделено на развитие инфраструктуры туризма», — написал глава региона.

Средства будут распределены в начале 2023 года в рамках регионального конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области предложили создать туристический кластер.