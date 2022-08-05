Архангельск, , 19:43 — REGNUM С инициативой создания туристического кластера Архангельской области выступили члены региональной туристской ассоциации при поддержке агентства регионального развития, а также министерства экономического развития, промышленности и науки и министерства культуры области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Архангельская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разрабатываемая программа будет нацелена на реализацию мероприятий по развитию туристской инфраструктуры в ключевых туристских зонах Архангельской области, создание перспективных турмаршрутов и привлечение инвестиций в туриндустрию», — указано в сообщении.

С августа по сентябрь в муниципалитетах области пройдут проектные сессии, на которых планируют сформировать совместные решения по развитию инфраструктуры и созданию востребованных турпродуктов в перспективных туристских зонах Архангельской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ямале определён инвестор проекта по созданию крупного туристического комплекса на горном массиве Рай-Из.

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