Москва, 24 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Хотят поехать в отпуск недалеко от дома и добираться до места отдыха не более 2-3 часов 27% жителей России. Об этом свидетельствует опрос онлайн-сервиса Туту. ру.

sbtlneet Туристы

Согласны проехать до места отдыха до 12 часов 22% российских путешественников. Пости сутки (24%) на дорогу в одну сторону планируют выделить 25% туристов.

Не против добираться до места отдыха 2-3 дня 17% респондентов. Согласны провести в дороге целую неделю (семь дней) 17% туристов при условии, что увидят что-то действительно стоящее.

Опрос онлайн-сервисом Туту. ру проведён в августе 2022 года. Опрошены 1914 граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, составлен рейтинг самых быстроразвивающихся регионов России с точки зрения туризма.

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