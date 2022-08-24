Кабул, 24 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, поблагодарил Арнотта Паулза, посла ЕС в Афганистане, за гуманитарную деятельность во время его миссии. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Поулз объявил на своей странице в Twitter, что завершает свою миссию в Афганистане и покидает Кабул 23 августа.

«Вы можете изгнать дипломата из Афганистана, но вы не можете сделать Афганистан свободным от дипломатов», — написал Поулз в «Твиттере», который, похоже, был изгнан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Министерство внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) написало 23 августа, что Сираджуддин Хаккани и Арнотт Поулз провели встречу и обсудили вопросы гуманитарной помощи и безопасности.

В заявлении МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что Сираджуддин Хаккани на встрече с Поулзом выразил надежду на продолжение гуманитарной помощи Евросоюза Афганистану. На этой встрече Хаккани заверил, что обеспечит безопасность сотрудников организаций по оказанию помощи.