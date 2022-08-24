Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Прибывший вертолёт МИ-8 МЧС России эвакуирует людей с дрейфующих судов в Николаевском районе Хабаровского края. Спасатели с помощью спускового устройства поднимают экипажа рыболовецких судов на борт. Первые 15 человек уже спасены. Рыбаков доставят в посёлок Озерпах Николаевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

Amic.ru Ми-8

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В Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Две их них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), ещё две находятся южнее в Амурском лимане у берегов Сахалина. Всего на них, по предварительным данным, находится порядка 124 человек.

Также в район поисково-спасательных работ следуют два буксира из Николаевска–на-Амуре и из посёлка Де-Кастри.

Кроме того, в готовности находится ещё один вертолет Росавиации в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту. Вылет авиации в район происшествия будет осуществляться по метеоусловиям.

Как сообщало ИА REGNUM, Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура в Хабаровском крае проводит проверку по факту срыва с якоря 24 августа 0-несамоходных барж с людьми на борту.