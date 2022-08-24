Улан-Батор, , 09:29 — REGNUM Предварительные итоги исследования показывает, что строительство ГЭС на реке Эг оказывает малое влияние на озеро Байкал. Об этом заявил министр энергетики Монголии Нансалын Тавинбэх.

«К 31 сентября завершится исследование воздействия на биоразнообразие. Мы в прошлой недели познакомились с работой компании Франции, которая проводит это исследование. Они сообщили нам, что в случае принятия дополнительных мер, то строительство Эгинской ГЭС мало влияет на часть реки Сэлэнгэ, которая протекает через территорию РФ, и озеро Байкал. Это очень хорошая новость для нас. По словам специалистов, строительство ГЭС влияет на часть реки Сэлэнгэ, которая протекает по территории Монголии, поэтому надо принять дополнительные меры», — сообщил министр энергетики Нансалын Тавинбэх.

По словам министра, результаты исследований воздействия будут представлены на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и власти страны сделаю все, что от них зависит.

Отметим, в ходе своего визита в Монголию Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 10 августа встретился с премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и обещал поддерживать проект строительства Эгинской ГЭС.

«Развивающиеся страны не должны находиться в энергетической зависимости. Поэтому в этом отношении ООН готова оказать поддержку на политическом уровне, ознакомившись с результатами исследования на 46-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Антониу Гутерреш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Монголии планирует построить гидроэлектростанцию на реке Эгийн-Гол мощностью 315 мегаватт, на это китайская сторона выделила 700 млн долларов. Благодаря финансированию КНР строительство началось в 2016 году. Но работы были отложены, когда Россия подала жалобу в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО о том, что Эгинская ГЭС может повлиять на самый крупный приток озера Байкал — реку Селенгу. Она берет начало в Монголии, где в нее впадает еще несколько рек, в том числе Эгийн-Гол. Монголия объявила международный тендер на исследования вопроса, их проводит французская компания.

В Монголии считают, что проект ГЭС является одним из особо важных проектов в энергетике страны. По расчётам монгольских исследователей, в случае введения в эксплуатацию Эгинской ГЭС, страна за 20 лет сможет погасить полученные на ее строительство кредиты.