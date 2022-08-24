Сеул, 24 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее достиг рекордно низкого уровня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы страны.

Government of Alberta Новорожденный

Согласно опубликованным данным, суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,81, что на 0,03 меньше, чем в 2020 году.

Данный показатель является самым низким с 1970 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных. Отмечается, что на протяжении четырех лет в Южной Корее фиксируют показатель ниже 1.

Между тем среди 38 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Южная Корея — единственная страна, в которой суммарный коэффициент рождаемости был ниже 1. В 2020 году средний показатель по странам ОЭСР составил 1,59.

Между тем в прошлом году в стране появились на свет 260,6 тыс. младенцев, что на 11,8 тыс. меньше, чем в 2020 году.

Отмечается, что рождаемость снизилась во всех регионах страны, за исключением городов Кванчжу и Сэчжон.

Средний возраст рожениц составил 33,4 года, что на 0,2 года больше, чем годом ранее.