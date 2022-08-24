Пекин, , 08:52 — REGNUM Китай создал крупнейший в мире кластер тепловых электростанций со сверхнизким уровнем выбросов благодаря усилиям и инвестициям, вложенным в экологические технологии и политику, при этом соответствующие технологии лидируют во всем мире, сообщило управление по охране окружающей среды страны, передает 23 августа газета Global Times.

ТЭС Andrew Butko

Китайские тепловые электростанции со сверхнизким уровнем выбросов и крупномасштабные установки по сжиганию отходов являются мировыми лидерами в области передовых технологий. Тепловые электростанции со сверхнизким уровнем выбросов в стране стали крупнейшим в мире подобным кластером, заявил директор Департамента науки, технологий и финансов Министерства экологии и окружающей среды Китая (MEE) Чжоу Шоумин на ежемесячной пресс-конференции министерства.

В 2015 году правительственные ведомства, в том числе Министерство энергетики Китая, опубликовали рабочий план, призывающий все угольные электростанции, которые подлежат реконструкции в стране, достичь сверхнизких выбросов, то есть при условии 6%-ного контрольного содержания кислорода, содержание сажи, SO2, оксидов азота должны быть ниже10,35,50 мг/м3 соответственно.

По данным Китайского совета по электроэнергетике в июле, к концу 2021 года в Китае насчитывалось около 1,03 млрд кВт угольных электростанций, которые достигли статуса сверхнизких выбросов, что составляет 93% от общей установленной мощности угольных электростанций в стране. В 2021 году национальные выбросы сажи, SO2 и оксидов азтоа в электроэнергетике составили около 123 000 тонн, 547 000 тонн и 862 000 тонн соответственно, что на 69%, 73% и 52% меньше, чем в 2015 году, сообщил Совет по электроэнергетике Китая.

Между тем, по словам Чзоу, в Китае построено 240 городских мусоросжигательных заводов. Мусоросжигательные электростанции открыты для общественности в качестве объектов защиты окружающей среды. По его словам, в 2021 году операционный доход отрасли охраны окружающей среды достиг примерно 2,18 трлн юаней ($318 млрд).

Китай объявил, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках последних усилий, в этом месяце, девять министерств и национальных ведомств совместно опубликовали план по научно-технической поддержке двойных углеродных целей страны.