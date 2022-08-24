Киев, 24 августа 2022, 08:41 — REGNUM Усталость мирового сообщества от спецоперации России на территории бывшей УССР является одной из главных угроз для Киева, заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников.
По его словам, киевскому режиму необходимо взаимодействовать с людьми, чтобы они не испытывали усталости.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин и Резников обсудили по телефону новые потребности киевского режима в западной военной помощи.
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