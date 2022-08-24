Киев, , 08:41 — REGNUM Усталость мирового сообщества от спецоперации России на территории бывшей УССР является одной из главных угроз для Киева, заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников.

Алексей Резников

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз», — заявил он в интервью CNN.

По его словам, киевскому режиму необходимо взаимодействовать с людьми, чтобы они не испытывали усталости.

«Поскольку это очень, очень опасно для нас», — заключил Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин и Резников обсудили по телефону новые потребности киевского режима в западной военной помощи.

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