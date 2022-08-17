Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников обсудили по телефону новые потребности киевского режима в западной военной помощи. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Пентагона.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Из распространённого заявления следует, что «министр Резников предоставил обновлённую информацию о динамике ситуации в зоне боевых действий на Украине», после чего стороны обсудили «краткосрочные и долгосрочные потребности Украины в помощи в сфере безопасности».

В числе обсуждённых вопросов — подготовка к следующей встрече контактной группы по поставкам оружия Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что на Украину из Латвии доставлены шесть новых гаубиц М109 производства США, которые уже испытывают украинские военные.

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