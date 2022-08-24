Южно-Сахалинск, 24 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. До 1 июля районы Сахалина должны были обеспечить контейнерами для раздельного сбора мусора. На 24 августа оснащенность муниципалитетов сетчатыми контейнерами составила 82-97%. Губернатор островного региона Валерий Лимаренко раскритиковал деятельность областного министерства ЖКХ и потребовал разобраться в ситуации, об этом он написал в своём телеграм-канале.

Tularegion.ru Мусорные контейнеры

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«Это недопустимо! Проблема здесь только в неорганизованности. Поручил министру ЖКХ Наталии Куприной срочно разобраться с ситуацией. До 1 октября контейнеры должны стоять. Больше задержек не потерплю», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке закуплено более 1000 новых баков для бытовых отходов и раздельного сбора мусора.