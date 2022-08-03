Петропавловск-Камчатский, , 06:53 — REGNUM На Камчатке закуплено более 1000 новых баков для бытовых отходов и раздельного сбора мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Мусорные контейнеры Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Новые мусорные баки установят в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском районе.

«Мы получаем обращения от жителей города и края по социальным сетям и мессенджерам о том, что необходимо производить замену устаревших металлических баков на более современные. Уже не первый год вместо старых металлических мы используем пластиковые баки ёмкостью 1,1 куба» — пояснил заместитель директора по сбыту и работе с исполнительным производством ГУП «Спецтранс» Вадим Батареев.

Закуплено 550 баков желтого цвета для мусора, который подлежит переработке, и 550 зеленого — для остальных бытовых отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России имеют право выбрасывать старую бытовую технику в мусорные контейнеры, как и прежде.