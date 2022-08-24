Хартум, 24 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Совет Безопасности ООН активизировать деятельность по ситуации в провинции Дарфур на западе Судана, который захлестнуло насилие. Об этом он заявил на виртуальном брифинге из суданской столицы Хартума.

Icc-cpi.int Главный обвинитель Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан

Он сообщил, что посетил регион и убедился в необходимости настаивать на более пристальном внимании к происходящему здесь, а также на задействовании дополнительных ресурсов для задержания и привлечения к суду предполагаемых зачинщиков насилия.

Хан добавил, что жители Дарфура устали от обещаний и «настало время двигаться вперед».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министр здравоохранения суданской провинции Голубой Нил Гамаль Насер ас-Сейид заявил, что около 140 тыс. человек вынуждены были стать беженцами из-за вспыхнувшего в регионе межплеменного конфликта.