Москва, 24 августа, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Деловой центр Ирана могут создать в Башкирии. Об этом 24 августа сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

23 августа в Москве Назаров встретился с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми Амином.

«Представители Ирана высоко оценили достижения нашего региона в сфере промышленности, экономики, а также успешный опыт международного сотрудничества и заявили о том, что готовы создать в Башкортостане деловой центр Ирана», — сообщил чиновник.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии намерено открыть офис представителя Башкирии при Торгпредстве России в Иране. Делегация Башкирии посетит Иран в октябре 2022 года. Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров предложил установить побратимские отношения между башкирским городом Стерлитамаком и столицей иранской провинции Северный Хорасан городом Боджнурдом.