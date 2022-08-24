Москва, 24 августа, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Аномально жаркая погода в столице сохранится до начала следующей недели, но смог от лесных пожаров уменьшится уже с 25–26 августа благодаря смене направления ветра. Об этом 24 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

62.mchs.gov.ru Тушение пожара. Рязанская область

По его словам, 24 августа ветер ещё будет сохранять юго-восточное направление, но затем «он изменит направление, станет более южным».

«В связи с этим можно ожидать уменьшения концентрации смога в столичном регионе начиная с четверга-пятницы, так как Рязанская область находится как раз на юго-востоке», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Метеоролог также посоветовал москвичам и гостям столицы не паниковать, поскольку ситуация хоть и является дискомфортной, но опасности для здоровья не представляет, концентрация вредных веществ в воздухе за эти дни не была превышена ни разу.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 24 августа, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха до +31… +33 °C.