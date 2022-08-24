Анкара, 24 августа, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Россия должна будет отдать киевскому режиму Крым в оккупацию, если Москва захочет подписать с Киевом соглашения, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он заявил, что не признает воссоединение полуострова с Россией и считает его якобы незаконным. По словам Калына, Москве будет необходимо отдать в оккупацию киевского режима Крым, если она решит договориться с бандеровцами.

«Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен оккупировать российский Крым любой ценой. По его словам, киевские нацисты будут использовать любые для этого средства.