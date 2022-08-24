Москва, 24 августа, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В условиях жёстких антироссийских санкций российское правительство не только ввело мораторий на проверки, но и предоставило предпринимателям право оспорить проведение проверок и других контрольно-надзорных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория. Однако, судя по комментариям, сами предприниматели ожидают большего, а инициативу считают полумерой.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка огнетушителя

Теперь в соответствии с постановлением, которое 17 августа 2022 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин, жалобу о нарушении моратория, которая направляется через специальный сервис на портале госуслуг, представители бизнеса смогут подписывать простой электронной подписью. Ранее такая возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям и гражданам. Юридические лица должны были использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки малого бизнеса действует в России до конца 2022 года. Он призван избавить предпринимателей от лишней административной нагрузки, чтобы они могли быстрее восстановиться и продолжить нормальную работу.

Соблюдение ограничений на проведение проверок бизнеса находится на особом контроле правительства. Поданные через портал госуслуг жалобы о нарушении моратория рассматриваются в течение одного рабочего дня.

«Аппарат правительства в режиме реального времени следит за соблюдением моратория на проверки бизнеса с помощью специальной информационной системы. Тем не менее ключевой оценкой для нас является обратная связь от бизнеса. Поэтому мы создали максимально удобную возможность пожаловаться на нарушение моратория», — пояснил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

По оценке члена генерального совета «Деловой России», руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерины Авдеевой, решение правительства упростить процедуру подачи жалобы на несоблюдение моратория — важный шаг для отечественного бизнеса, но важно понимать, что оно лишь частично удовлетворяет запрос о снижении рисков административного преследования в России. Корреспонденту ИА REGNUM она также пояснила:

«Безусловно, можно положительно отреагировать на расширение возможностей обжалования: если норма действует в пользу бизнеса, она должна соблюдаться неукоснительно. Предприниматель должен иметь возможность обжаловать допущенные нарушения быстро и без особых затрат. Это особенно актуально на старте и на ранних стадиях развития компании, в частности, для малого и микробизнеса.

Вместе с тем упрощение процедуры обжалования оценивается как полумера. Мораторий на проверочные мероприятия имеет определенный временной лаг, ввиду которого зафиксировать и оценить реальное количество латентных нарушений затруднительно. Упрощение процедуры обжалования не изменит правоприменительную практику коренным образом на данном этапе, но прогнозировать улучшение ситуации уже можно.

Для увеличения эффективности моратория на проверочные мероприятия должен быть налажен механизм риск-ориентированного подхода в предпринимательской среде, а также выстроена система профилактических мероприятий в правоохранительных и контрольно-надзорных органах».

Любое упрощение процедуры, несомненно, всегда положительно, однако, если смотреть на ситуацию в принципе, то это упрощение условий работы для бизнеса — явная полумера, поделилась мнением с корреспондентом ИА REGNUM исполнительный директор Карельского регионального отделения «Деловой России» Татьяна Трифонова:

«Мораторий вводился именно с целью сохранения ресурсов предприятий для производственных процессов. Проверки, которые попали под мораторий, не столь существенно парализуют работу компаний, как проверки ФНС, когда проверяемый период, объёмы запрашиваемых документов, а затем и временные сроки обжалований таких проверок отнимают огромные ресурсы, в том числе и финансовые.

Воздействие проверок ФНС невосполнимо, с каким результатом они бы не заканчивались. Понятно, что без них нельзя в принципе, но мораторий должен быть мораторием, и во время его проведения было бы необходимо усовершенствовать и упростить процедуры налогового контроля».

Вопрос проверок для предпринимателей всегда стоял весьма остро, напомнил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков:

«К сожалению, обилие проверок, получение различных разрешений и лицензий всегда отпугивали многих людей от занятия предпринимательской деятельностью. Именно поэтому был взят курс на уменьшение бюрократических препятствий и облегчение ведения бизнеса.

Хоть работа в этом направлении и идет, к сожалению, на местах все еще могут быть перегибы и различный произвол. Даже с учетом того, что был введен мораторий на проверки, различные бизнес-сообщества сообщали о неоднократных проверках разного бизнеса в различных регионах. Так что вопрос все еще стоит достаточно остро.

С учетом беспрецедентного давления, санкций и ограничений российский бизнес нуждается в послаблениях и поддержке хотя бы в этой части. На мой взгляд, обжалование проверок вряд ли сможет полностью решить этот вопрос, но сможет снизить количество проверок. Полагаю, необходимо дополнительно прорабатывать этот вопрос, с учетом того, что был взят курс на снятие барьеров и снижение давление на бизнес, можно ожидать дополнительные движения в этой области».

«С одной стороны, в условиях, когда внимание контролирующих органов к предпринимателям возможно в случае сигнала о потенциальном нанесении вреда жизни, здоровью или общественной опасности, обжалование решения о проверке — важный механизм. И он должен быть простым в использовании и применении предпринимателями, столкнувшимися с административным давлением в это нелегкое для развития время.

С другой, и это подтверждено опытом нашей многолетней работы по снижению административных барьеров, такое обжалование — всегда конфликт бизнеса и контролирующего органа, на службе в котором также находятся люди. Мораторий закончится, а «осадочек» останется. В этой ситуации хотел бы подчеркнуть, что лучшее средство от административных барьеров — это профилактика их возведения», — считает председатель Новгородского регионального отделения «Деловой России» Юрий Весельев.

По его словам, необходимо менять на местах подходы контролирующих органов, создавать условия для того, чтобы территориальные подразделения федеральных контролирующих органов становились союзниками региональных правительств в решении задач по социально-экономическому развитию территории.

«Тогда и результатом тех же проверок будет коррекция ситуации на предприятиях, а не наказание предпринимателей. Новгородская область готова поделиться опытом таких позитивных изменений, хоть работы впереди ещё много», — отметил Юрий Весельев.

В отличие от своих коллег, председатель Тамбовского регионального отделения «Деловой России» Анна Пудовкина упрощённое обжалование проверок для бизнеса считает прекрасной инициативой:

«Прекрасная инициатива! Предприятия смогут получить защиту от произвола проверяющего органа, если таковое имеет место, в кратчайшие сроки.

Сокращение срока рассмотрения жалоб, поданных посредством Единого портала государственных услуг, до одного рабочего дня позволит сохранить предпринимателю не только время, но и снизит материальные затраты».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» создана цифровая платформа с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов. Через «одно окно» уже сейчас можно получать многие меры поддержки в электронном виде и дистанционно, например, через мобильное приложение.