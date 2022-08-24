Берлин, , 06:18 — REGNUM Польша отказала Германии в поставке нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт в качестве альтернативы нефтепроводу «Дружба», сообщила газета The Financial Times со ссылкой на сотрудника НПЗ.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предприятие рассматривало вариант, в рамках которого Польша получает нефть через свой порт в Гданьске, а дальше передает энергоносители ФРГ. Однако, польскую сторону возмутило, что 54% акций НПЗ принадлежат компании «Роснефть».

Заводу со стороны Польши был выдвинут ультиматум, согласно которому предприятие не сможет рассчитывать на Варшаву, пока оно контролируется российской организацией. В Financial Times добавили, что НПЗ также изучает вариант замены нефти из России на поставки из Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Financial Times распространила информацию о том, что жителей города Шведт рассердило быстрое принятие эмбарго на ввоз нефти из России в Германию.

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