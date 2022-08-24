Хабаровск, 24 августа, 2022, 05:53 — ИА Регнум. На двух сцепленных друг с другом баржах, которые в Николаевском районе Хабаровского края в районе острова Байдукова в условиях волнения моря сорвало от тягача и «стало относить южнее в сторону острова Сахалин», могут находиться 64 человека. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Andrey dementev Сахалин

По информации ведомства, для организации спасательных работ было экстренно «организовано межведомственное взаимодействие».

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «Приведены в готовность вертолёты Ми-8 МЧС России в Хабаровске, а также авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту. Вылет авиации будет осуществляться по метеоусловиям».

Все находящиеся в данном районе суда получили оповещение о случившемся. Из Николаевска-на-Амуре к дрейфующим баржам вышел буксир «Восток», который прибудет на место примерно через пять часов. Также в этот район из посёлка Де-Кастри вышел буксир «Витязь», которому потребуется преодолеть порядка 190 километров.