Каракас, 24 августа, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Экономика Венесуэлы выросла на 17,04% в годовом исчислении в первом квартале 2022 года, заявил председатель центрального банка республики Каликсто Ортега в эфире государственного телевидения.

Jorge Paparoni Флаг Венесуэлы

По его словам, это самый высокий показатель среди стран Латинской Америки. Ортега также отметил, что у центробанка есть цифры и по второму кварталу, но не стал их называть.

Глава учреждения добавил, что в четвертом квартале 2021 года экономика Венесуэлы выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 19,07%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа агентство Reuters со ссылкой на венесуэльский центральный банк передало о том, что золотой запас республики уменьшился на 6 тонн по итогам первого полугодия 2022 года и составил 73 тонны.