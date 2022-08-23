Москва, 24 августа, 2022, 02:52 — ИА Регнум. На территории европейской части России с 24 по 28 августа ожидается превышение температурной нормы на 6−10 градусов, до +34… +38 °C в ряде регионов. Об этом 24 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара

По его словам, Росгидромет прогнозирует аномалии с превышением температуры выше нормы на 7−10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа, и до 27 августа — в Коми и Калининградской области. Температура при этом будет достигать +27… +32 °C.

«В Центральном федеральном округе (ЦФО) повсеместно температура будет выше нормы на 6−10 градусов, прогнозируется +28… +33 °C. Очень жаркая погода для конца августа, конечно», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

На юге ЦФО температура в ближайшие пять дней будет достигать +34 °C.

По словам метеоролога, в регионах Поволжского федерального округа температура будет превышать климатическую норму на 6−9 градусов с 24 по 26 августа, и до 28 августа — в Саратовской области. Температура воздуха будет достигать +30… +34 °C.

Подобная аномальная ситуация сохранится и в Южном федеральном округе, где в Сочи и Туапсинском районе температура воздуха будет достигать +37… +38 °C.

В ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие дни также будет достаточно жарко. В Ханты-Мансийском автономном округе, Пермском крае, на юге Свердловской, Курганской областей температура превысит норму на 6−9 градусов, достигая днём +27… +30 °C.