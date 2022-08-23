Брюссель, 24 августа, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Хакерская атака могла быть совершена в начале августа на серверы канцелярии бельгийского премьер-министра Александра де Кроо, 23 августа сообщило издание LeSoir.

luis gomes За компьютером

Правоохранительные органы считают, что злоумышленники пытались получить доступ к компьютерной системе из-за рубежа. Прокуратура начала проверку по указанному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа неизвестные хакеры взломали сервера Национального агентства налоговой администрации Румынии (ANAF) и блокировали работу ведомства.