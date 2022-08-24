Тбилиси, , 17:46 — REGNUM Следственная служба министерства финансов Грузии выявила хищение принадлежавших государству двух крупных земельных участков, сообщает 23 августа is. ge.

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Сотрудники следственной службы в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий возбудили уголовное преследование в отношении двух лиц, одно из которых является бывшим должностным лицом, по факту приобретения государственного имущества в крупных размерах путём изготовления и использования поддельных официальных документов.

Расследование показало, что в 2021 году в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей бывшим сотрудником муниципалитета Мцхета-Мтианети, обвиняемый, используя поддельные документы, обманным путем зарегистрировал два земельных участка площадью 15 360 квадратных метров, общая рыночная стоимость которых составляет 828 960 лари ($297 000).

Проводятся соответствующие, предусмотренные законодательством мероприятия по возвращению земельных участков в государственную собственность.

Расследование продолжается в соответствии со статьёй уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.