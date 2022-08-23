Москва, 23 августа, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Официальные представители киевского режима откровенно призывают к убийствам русских, заявил 23 августа на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

В качестве свежего примера он привёл посла [киевского режима] в Казахстане Петра Врублевского.

«Посол [киевского режима] в Казахстане Пётр Врублевский недавно публично заявил, что целью [киевского режима] является убийство наибольшего числа русских, мол, чем больше их будет убито сейчас, тем меньше русских придётся убивать следующим поколениям [нацистов]», — сказал Василий Небензя.

При этом он подчеркнул, что страны Запада не только не осуждают эти выходки, но и помогают киевскому режиму, обучая для него террористов и диверсантов.

В частности, речь идёт о жителе бывшей УССР Евгении Карпенко, завербованном спецслужбами на территории Чехии и обученном диверсиям и подрывному делу на военной базе в чешском городе Чески-Крумлов.