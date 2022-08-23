Нью-Йорк, США, , 23:03 — REGNUM Ни слова осуждения в адрес киевского режима по поводу обстрелов Запорожской АЭС не прозвучало из уст генсека ООН Антонио Гутерреша, заявил 23 августа российский постпред при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Un.org

Напомнив в ходе созванного Россией заседания Совбеза ООН о недавнем визите Гутерреша во Львов, российский дипломат признался, что Москва надеялась на то, что поездка будет не напрасной и что генсек ООН «наконец-то твёрдо потребует от Киева прекратить обстрелы станции».

«военные действия должны обходить ЗАЭС стороной» . Василий Небензя «Но мы не услышали от Генерального секретаря слов осуждения происходящего, кроме призыва к тому, что

Российский дипломат задал вопрос: может быть Гутеррешу удалось «добиться от Зеленского обещания прекратить обстрелы» Запорожской АЭС?

Небензя попросил у секретариата ООН дать оценку тому, что обстрелы ЗАЭС бандеровскими боевиками продолжаются, особенно «в свете высказанной МАГАТЭ глубокой обеспокоенностью ситуации».

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