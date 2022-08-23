Нью-Йорк, США, 23 августа 2022, 23:03 — REGNUM Ни слова осуждения в адрес киевского режима по поводу обстрелов Запорожской АЭС не прозвучало из уст генсека ООН Антонио Гутерреша, заявил 23 августа российский постпред при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя
Василий Небензя
Un.org

Напомнив в ходе созванного Россией заседания Совбеза ООН о недавнем визите Гутерреша во Львов, российский дипломат признался, что Москва надеялась на то, что поездка будет не напрасной и что генсек ООН «наконец-то твёрдо потребует от Киева прекратить обстрелы станции».

«Но мы не услышали от Генерального секретаря слов осуждения происходящего, кроме призыва к тому, что «военные действия должны обходить ЗАЭС стороной».
Василий Небензя

Российский дипломат задал вопрос: может быть Гутеррешу удалось «добиться от Зеленского обещания прекратить обстрелы» Запорожской АЭС?

Небензя попросил у секретариата ООН дать оценку тому, что обстрелы ЗАЭС бандеровскими боевиками продолжаются, особенно «в свете высказанной МАГАТЭ глубокой обеспокоенностью ситуации».

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