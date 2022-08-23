Москва, 23 августа, 2022, 22:35 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции в Донбассе и освобожденных районах бывшей УССР найдено и обезврежено почти 600 тыс. взрывоопасных предметов, сообщает 23 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

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Задачи по очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов выполняют отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации, МЧС России, МЧС Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Всего проверено: 19 722,44 га территории, 1234 здания (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 187,91 км дорог. Обнаружено и обезврежено 591 124 взрывоопасных предмета», — сообщает Межведомственный координационный штаб.