Москва, , 22:11 — REGNUM Европа может столкнуться с тем, что зимой газ на спотовом рынке будет стоить 6 тыс. долларов за тысячу кубических метров. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 23 августа сделал экономист Василий Колташов.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, власти Германии заняли такую позиции, что им неизбежно придется страдать от дефицита «голубого топлива» в зимний период.

«Осенью цена на газ может подняться до 4 тыс. долларов за тысячу кубометров. Это пиковые величины, а дальше и 5 тыс. долларов, и 6 тыс. долларов за тысячу кубометров зимой вполне возможны», — сказал Колташов.

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