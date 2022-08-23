Москва, , 22:26 — REGNUM Ряд вопросов, касающихся российской экономики, обсудил 23 августа президент РФ Владимир Путин с председателем госкорпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорем Шуваловым.

Владимир Путин (сс) Администрация президента России

Говоря о выполнении задач корпорации в условиях западных санкций, Шувалов сказал, что «пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с банками и с нашими клиентами». В итоге удалось выстроить «взаимодействие с российскими, с некоторыми зарубежными банками и с нашими клиентами».

Игорь Шувалов «Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты — дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим».

Говоря о проектах новой промышленности, глава госкорпорации отметил, что сейчас «совершенно другие потребности, например в нашей авиационной технике».

— Рынок требует производства в таком объёме авиационной техники, что нам придётся расширять возможности существующих предприятий, — сказал Шувалов.

— И слава богу, — прокомментировал президент.

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