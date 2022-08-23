Москва, 23 августа, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Боевики киевского режима осуществляют провокации с целью вызвать ответный огонь Вооруженных Сил России по зданиям образовательных учреждений, сообщает 23 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Один из таких случаев отмечен в Харьковской области.

«В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (ул. 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории — большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных Сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах объектов гражданской инфраструктуры», — указано в сообщении Межведомственного координационного штаба.