Рига, 23 августа, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Скульптуры памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков разрушены в ходе демонтажа 23 августа, сообщает Delfi.

Kalnroze Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия

Уточняется, что «демонтированы все три крупные фигуры мемориального ансамбля, изображающего солдат Советской армии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении властей Риги, которые организовали разрушение советского памятника.