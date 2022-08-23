Ростов-на-Дону, 23 августа, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в результате разгула стихии оказались повалены десятки деревьев. Об этом в своём телеграм-канале 23 августа написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«Накануне, 22 августа, в Единую дежурную диспетчерскую службу города поступило 38 сообщений об упавших деревьях, сломанных крупных ветках и угрожающих падением аварийных конструкциях. На контроле остается 16 происшествий», — уточнил он.

По словам Логвиненко, в связи с усилением ветра городские службы продолжают работать в усиленном режиме.