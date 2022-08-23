Рим, 23 августа, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Правые Италии рассчитывают полностью отменить решение правительства 2011 года о повышении пенсионного возраста, заявил 23 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

В настоящее время идут переговоры с представителями профсоюзов. Предполагается, что будет на постоянной основе закреплено правило о выходе на пенсию при наличии 41 года трудового стажа.

В 2011 году власти Италии повысили пенсионный возраст до 67 лет. В 2018 году по инициативе «Лиги» он был снижен до 62 (при наличии 38 лет стажа), но это решение носило временный характер.

25 сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы.