Москва, , 19:43 — REGNUM Уголовное дело возбудил СКР после того, как в Риге начали сносить памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги Kalnroze

Отмечается, что решение демонтировать советский памятник приняла городская дума Риги. Объявил об этом глава города Мартиньш Стакис.

В связи с этим СКР возбудил дело об уничтожении/повреждении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия направлены против интересов России «в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом».

Глава СКР Александр Бастрыкин «поручил следователям в рамках уголовного дела дать правовую оценку действиям всех лиц, принимавших решение о сносе монумента», чтобы привлечь их к ответственности.

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