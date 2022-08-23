Екатеринбург, , 19:32 — REGNUM На Урале в станице «Исетская» Пятого отдела «Исетская линия» Оренбургского казачьего войска состоялись казачьи учебно-тренировочные сборы под названием «Егоровский сполох». Три дня дети проходили испытания для настоящих бойцов, сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

На сборы в хутор «Егоровка» приехали порядка 40 детей. Это и казачата и воспитанники военно-патриотических клубов из Арамиля, посёлка Бобровский, Екатеринбурга, Кольцово, а также Богдановичского района.

Мальчики и девочки учились обращаться с огнестрельным и холодным оружием и осваивали эвакуацию раненого с поля боя, основы первой медицинской помощи и самозащиты. Кроме того, они несли в лагере караульную службу и проходили полосу препятствий.

После спортивных и военных состязаний отец Алексей провёл с ними духовную беседу.

Как отмечает атаман станицы «Исетская» Илья Чеклецов, инструкторы, воспитанники и кадеты отработали на совесть. Они прошли множество дисциплин по тактической подготовке. «Детям нравится, и это главное», — сказал атаман.

Добавим, станица «Исетская» проводит «Сполох» уже во второй раз. Казаки намерены чаще собирать детей на подобные мероприятия.