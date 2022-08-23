Нижний Новгород, , 18:00 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом санкционном списке против России, в который попали 62 физически лица и одно оборонное предприятие. В числе тех, кто попал под санкции, оказался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин © ИА REGNUM

Он отреагировал на попадание в санкционный список саркастическим комментарием.

«А вот это по-настоящему больно», — иронизирует глава региона в своем telegram-канале, добавляя, что всегда мечтал съездить в Канаду.

«Хотел сравнить их берёзки с русскими. Но так и не получилось», — продолжает Никитин.

«Придётся стиснуть зубы и продолжать работать, несмотря ни на что», — заключил нижегородский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Никитин попал под персональные санкции Великобритании.

«Никаких переживаний и сожалений по этому поводу и быть не может. На мою работу и жизнь это никак не повлияет», — заявил он тогда.

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