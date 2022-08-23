Нью-Дели, 23 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Военное ведомство Индии уволило со службы троих офицеров, причастных к случайному пуску ракеты BrahMos в сторону Пакистана, сообщает 23 августа пресс-служба минобороны страны.

Mike1979 Russia Ракета BrahMos

Приказ об увольнении был вручен военнослужащим в тот же день.

«Следственный суд, созданный для установления обстоятельств дела, включая установление ответственности за инцидент, установил, что отклонение от стандартных оперативных процедур тремя офицерами привело к случайному запуску ракеты. Эти три офицера в первую очередь были привлечены к ответственности за инцидент. Их служба была прекращена правительством Индии с немедленным вступлением в силу», — сообщает пресс-служба ВС Индии.

Напомним, 9 марта 2022 года ВВС Пакистана обнаружили в воздушном пространстве Индии «высокоскоростной летающий объект», который затем упал на территории Пакистана в районе города Миан-Чанну, повредив «некоторую гражданскую собственность».

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии в Исламабаде и выразил ему решительный протест по факту нарушения воздушного пространства страны «сверхзвуковым летающим объектом».

Позднее военное ведомство Индии заявило, что пуск ракеты произошел случайно во время планового технического обслуживания.