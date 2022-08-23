Москва, , 17:43 — REGNUM О проблемах с уловом сайры в этом году сообщили 23 августа в пресс-службе Росрыболовства.

Рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

Ссылаясь на данные Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО», ведомство отметило, что на промысле сардины и скумбрии работают 11 средне- и крупнотоннажных судов под флагом РФ. Уловы сардины высокие: за неделю вылов составил 7854 тонн.

«К промыслу сайры российские суда не приступали и, как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону», — отметили в ведомстве.

Отмечается также, что в отрытых водах промысел сайры ведут флот Китая, Тайваня, Южной Кореи и Японии, причём «нарастающий вылов на середину августа составил 13 661 тонн».

Ведомство сообщило, что на Дальнем Востоке ведётся работа с судовладельцами по наращиванию промысловых усилий, поскольку «объёма рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше и нынешних темпов вылова недостаточно».

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