Берлин, , 17:25 — REGNUM На 80,14% заполнены газом хранилища в Германии, сообщило 23 августа германское Федеральное сетевое агентство.

Газохранилище Armenia.gazprom.ru

Отметив, что закачка в газохранилища продолжается, регулятор уточнил: «Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%».

Также сообщается о стабильности поставок газа в Германию, хотя поток, поставляемый по «Северному потоку», находится на уровне 20% от максимальной мощности.

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