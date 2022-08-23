Берлин, 23 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. На 80,14% заполнены газом хранилища в Германии, сообщило 23 августа германское Федеральное сетевое агентство.

Armenia.gazprom.ru Газохранилище

Отметив, что закачка в газохранилища продолжается, регулятор уточнил: «Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%».

Также сообщается о стабильности поставок газа в Германию, хотя поток, поставляемый по «Северному потоку», находится на уровне 20% от максимальной мощности.