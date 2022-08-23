Хранилища Германии заполнены газом на 80,14%
Берлин, 23 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. На 80,14% заполнены газом хранилища в Германии, сообщило 23 августа германское Федеральное сетевое агентство.
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Газохранилище
Отметив, что закачка в газохранилища продолжается, регулятор уточнил: «Общий уровень заполненности газохранилищ составляет 80,14%».
Также сообщается о стабильности поставок газа в Германию, хотя поток, поставляемый по «Северному потоку», находится на уровне 20% от максимальной мощности.