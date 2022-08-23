Москва, 23 августа, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Трибунал над преступниками киевского режима стоит провести в одесском Доме профсоюзов, где в 2014 году заживо сожгли несколько десятков людей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трибунал над нацистами, уничтожавшими мирное население Донбасса, скоро состоится и важно, чтобы заседание было публичным.

«Сегодня я был в «Останкино». Попрощался с Дарьей Дугиной, и я сейчас повторю слова, которые сказал там. Я уверен, что обязательно будет суд, международный трибунал над исполнителями и заказчиками этого террористического акта и над нынешними правителями [б. УССР] во главе с Зеленским», — сказал Миронов.

Депутат убежден, что задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, без ликвидации режима Владимира Зеленского выполнены не будут.

«Трибунал будет правильно провести в одесском Доме профсоюзов, где в 2014 году заживо сожгли несколько десятков настоящих патриотов. Но трибунал — суд истории уже вершится, потому что нет и не может быть фашизма в центре Европы спустя 80 лет после того ужаса, который пережил весь мир. И, как говорили наши отцы и деды, фашистская гадина должна быть уничтожена в своём логове. Так оно и будет!» — добавил Миронов.