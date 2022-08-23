Париж, 23 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Компромиссов и проявления слабости в отношениях с Россией быть не должно, заявил 23 августа французский президент Эммануэль Макрон на саммите «Крымская платформа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Заявив, что «Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства», глава Франции призвал не проявлять «никакой слабости, никакого духа компромисса».

Это нужно, заявляет Макрон, чтобы отвоевать «свободу для всех и вся и мире во всех частях земного шара».

При этом глава Франции заявляет, что не обойтись без дипломатии — ради сохранения целостности той территории, которая сейчас всё ещё контролируется бандеровским режимом.